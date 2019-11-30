高橋盾孖剔牌次回聯名

今個秋冬是高橋盾第二季用上UNDERCOVER名義與Nike合作的聯名系列，M-51 Fishtail Parka背後大大個「&」及Swoosh圖案相當吸睛。（互聯網）

日本時裝設計師高橋盾（Jun Takahashi）向來與運動巨頭Nike都有緊密合作，雙方自十多年前開始已經攜手推出GYAKUSOU聯名系列，而呢個長青系列亦一直被跑手視為最具潮流感的跑步戰衣。與此同時，高橋盾其實亦一直有以UNDERCOVER名義與Nike合作推出聯名設計，近年推出的人氣鞋款React Element 87及Daybreak就正是例子。是次雙方繼春夏季系列之後再一次合作，打造出全新UNDERCOVER x Nike聯名服飾及鞋款。

今季秋冬系列，服飾設計同樣貫徹採用切合日常生活需求的機能細節，如Fishtail Parka手袖位置的「睇錶位」就方便你毋須拉起手袖一樣可以查看手錶時間，各大大小小口袋足以收納隨身小物，而腋下亦加入拉鏈細節幫助散熱。服飾上除了如同上季一樣印上“CHAOS”及“BALANCE”字樣之外，新作更將「UNDERCOVER」、「&」及Swoosh圖案放大成為注目細節，保證隔兩條街都知你着緊呢個系列。

鞋款方面就分別有React Boot及Air Max 720登場，前者採用React中底技術並延續經典鞋款Nike Air Pressure充氣設計，可以讓着用者自行為鞋款打氣調整舒適性；後者保留厚度達3.8cm的超厚氣墊設計，並分別於鞋頭及鞋側位置加入「UNDERCOVER」及「WE MAKE NOISE NOT CLOTHES」字句點綴。（11月30日推出）