Range Rover新Velar 強悍性能掛帥
2019年11月30日 16:30
東網電視更多新聞短片
特設大型進氣口的全新Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic，以強悍性能掛帥。（張錦昌攝）
Land Rover旗下以強悍性能掛帥的全新Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic 首度來港。經過品牌旗下高性能部門Special Vehicle Operations操刀設計及調校，將Range Rover Velar一貫的優雅時尚外觀與性能推上另一層次。
首度抵港的Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic，面罩、大型進氣口、頭冚，尾門及左右四出矩形大尾喉，全屬新設計，並標準配備22吋鍛造合金輪圈。動力核心更是首次就交由5.0L V8 機械增壓引擎擔綱，最力大馬力及扭力分別達550ps及680Nm。配上八前速Quickshift波箱，0~100km/h 只需4.5秒，極速被電子鎖定為274km/h。
Jaguar Land Rover SVO Studio
日期：2019年11月30至12月5日
時間：9:00am~7:00pm
地點：葵涌品牌中心
規格表
車型：五門五座位SUV
引擎：V8機械增壓
容積：5,000c.c.
最大馬力：550ps/6,000~6,500rpm
最大扭力：680Nm/2,500~5,500rpm
傳動：八前速Quickshift波箱
驅動：前置引擎、四輪驅動
0~100km/h：4.5秒
車身體積：4,806×2,041×1,676mm（長×闊×高）