Range Rover新Velar　強悍性能掛帥

Land Rover旗下以強悍性能掛帥的全新Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic 首度來港。經過品牌旗下高性能部門Special Vehicle Operations操刀設計及調校，將Range Rover Velar一貫的優雅時尚外觀與性能推上另一層次。

首度抵港的Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic，面罩、大型進氣口、頭冚，尾門及左右四出矩形大尾喉，全屬新設計，並標準配備22吋鍛造合金輪圈。動力核心更是首次就交由5.0L V8 機械增壓引擎擔綱，最力大馬力及扭力分別達550ps及680Nm。配上八前速Quickshift波箱，0~100km/h 只需4.5秒，極速被電子鎖定為274km/h。

Jaguar Land Rover SVO Studio

日期：2019年11月30至12月5日

時間：9:00am~7:00pm

地點：葵涌品牌中心

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：V8機械增壓

容積：5,000c.c.

最大馬力：550ps/6,000~6,500rpm

最大扭力：680Nm/2,500~5,500rpm

傳動：八前速Quickshift波箱

驅動：前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：4.5秒

車身體積：4,806×2,041×1,676mm（長×闊×高）