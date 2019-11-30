KOL實測翻譯機　玩埋影相譯文字

臨近12月，不少人都會為聖誕新年長假做定旅遊計劃，日本、韓國固然是熱門之選，但亦有不少人喜歡去以色列、約旦、冰島之類比較冷門的地方，去到外地想與當地人順利溝通，一部輕巧便攜的雙向語音翻譯機是不錯的選擇，好像TranSay最新推出的TranSay Plus MT103A，就支援72個國家的雙向語音翻譯，比起上一代更添置500萬像素鏡頭，支援8種語言的拍照翻譯文字功能，去到外國餐廳見到完全不認識的外語菜單都無有怕，小記找來教授日文的人氣KOL「Peggy先生」來進行實測，就看看語音及影相翻譯到底準不準。

一般人去外地旅遊時，為了行得更輕鬆，都會盡量將隨身行李減少，針對此問題，TranSay Plus就設計得很的骰修長，只有113×50.5×11.5mm。機面設有2.4吋輕觸式屏幕，操作介面相當易用，只需輕觸對話一項，就能開動雙向語音翻譯功能，首先要選擇翻譯語言，例如由粵語翻譯為日語，然後長按機面的A掣，對着主機講出粵語，就能自動翻譯為日文語音及文字，相反如長按B掣，就能由日文翻譯為粵語，去到外國與當地人溝通時非常方便。支援72個國家語言，除了大路的粵語、普通話、日語、韓語之外，就連冷門的冰島語、捷克語、烏克蘭語都難不到它。此外，用家要留意TranSay Plus是透過網上雲端翻譯，所以翻譯時必須插入SIM卡(4G LTE)或經Wi-Fi上網，而插入了SIM卡後，更可作為POCKET Wi-Fi蛋使用，最多支援連接5部流動設備，與一起旅遊的朋友分享無線網絡，同時更兼備錄音功能，支援64GB microSD插卡，當成錄音筆用都無問題，靈活性極強。

影相翻譯8國語言:

比起上一代，TranSay Plus添置500萬像素鏡頭，支援8種語言的拍照翻譯文字功能，包括中、英、日、韓、德、法、西班牙及俄文，只需輕觸屏幕上的拍譯，就能進行拍攝翻譯，最有用是去到外地餐廳，菜單文字一個都不認識時，就可以拍底來即時翻譯，屏幕上會顯示出原交及翻譯後的文字，點菜時就不會被外語難到了。此外，雖然TranSay Plus機仔細細，但內置1450mAh高容量電池，支援8小時連續使用，或72小時待機時間，如當POCKET Wi-Fi蛋使用，亦能分享Wi-Fi達4小時。

「Peggy先生」對TranSay Plus的雙向語音翻譯功能最感興趣，首先測試由粵語翻譯為日語，假設自己去了日本餐廳與大廚講出:「今天有甚麼海鮮是新鮮的?」，就能立即翻譯為日文文字及讀出日文語音，她表示翻譯準確度達九成，語音發音亦清晰，但再試講「請問怎樣去SKY TREE?」時，由於起初設定是粵語譯日語，所以就翻譯不到SKY TREE，使用時要留意不要夾雜不同的語言。之後繼續測試日文譯粵語、普通話譯日文，韓文譯日文，無論是簡單的「你好請等一等」，還是複雜的「在此乘東武東上線，可以在第二個站下車」，都能造出清晰準確的翻譯。