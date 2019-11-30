會計女生　肌膚早衰十年

「醫生，又要來找你了。」曾經在大學時間因為玫瑰痤瘡而求診的病人又再出現，只是相隔數年，幾乎不認得她。明明剛畢業不久，可是整張臉都變得灰黃憔悴。不但膚質變得粗糙，也浮現出明顯的黑眼圈。而最令人在意的，是年輕的她竟然出現深深的法冷紋（苦紋），原本應該充滿骨膠原的雙頰有點下垂，令原本俏麗的鵝蛋臉變得帶方形，感覺比實際年齡老了10年。

「你現在是做甚麼工作啊？需要輪更熬夜嗎？」醫生不禁問。這樣年輕有這樣的臉孔，多數是工作過勞引起的。

「會計，在Big4工作。」她苦笑。「一畢業就進去，上班時間是朝10晚2，每天能睡4個小時已很不錯了。還要化妝，天天都在冷氣間，弄得皮膚超乾。其實上班一年多已知皮膚出事，可是天天趕真是沒有時間。可是這陣子同學聚會一拍照真是受不了，明顯比人家老一截。其實我都不明白，為甚麼會突然這樣顯老？」

「熬夜太多、每天持妝時間過久、長期處於冷氣間加上壓力都會令膚質變差、變乾及變得暗沉灰黃。就算化了妝，也易浮粉、脫妝。」醫生解釋。「此外，就是熬夜及壓力都會加速骨膠原流失。女性一般25歲開始膠原蛋白已經開始流失，嚴重的40歲時，骨膠原只剩下18歲時的一半。骨膠原流失時，臉部組織會失去支撐而下垂，下頜會愈來愈寬，法令紋也會變深，就算膚質好也有明顯的衰老感。加上你膚質欠佳，當然易覺老了。」

「我已經不時吃花膠補充骨膠原的了，有方法可以讓我變回少女一點嗎？」她苦惱。

「食物中的膠質經消化後成為胺基酸，再分配到臉上成為骨膠原的其實只剩下很少。進食豐富蛋白質食物對預防膠原蛋白流失會有一點幫助，有一些療程卻有醫學證明能增加臉部的骨膠原增生，如聚焦超聲波可緊緻皮膚、提升臉部輪廓；怕痛的話可選擇每月做較入門級的激光嫩膚，更可以美白去黃。工作太忙連敷面膜也沒有時間的話，也可考慮透明質酸水光針作為長效肌底補水面膜，皮膚就可以維持活力了。醫學美容針對抗衰老的方法有很多，我們可慢慢討論每個方法的優缺點，不用擔心。」

麥凱婷醫生

香港中文大學內外全科醫學士

香港中文大學公共衞生碩士

倫敦大學臨床皮膚學深造文憑

卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑