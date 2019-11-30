【酒遍天涯】五星級的奇遇

試酒主要是試那瓶酒是否壞了（Corked Wine），是否需要更換另一瓶；其次是要試酒的狀態，然後決定怎樣處理醒酒的部分（Breathe the Wine），而不是要試是否適合個人口味才決定要不要！不過單點一杯的卻又是另一回事。依我所見，十個超過九個客人其實並沒有仔細核對酒標上所有細節就依靠酒侍去幫客人確認，大多只看酒莊及年份就收貨。一般情況下客人不會發現問題，可惜我卻是一個問題多多而不太受餐廳歡迎的人物。（我的問題就總是發現餐廳的總總問題而總令餐廳經理及同桌朋友難堪！）

揭曉上回的找亮點答案

一瓶香檳、兩個價錢、三個Dosage Level，十分神奇！這下子連酒侍也呆了，幸而這個問題並不影響我對這瓶香檳的欣賞，提出來也只是希望他們知道有這些「瑕疵」吧！！

酒配菜、菜配酒？

大家記得我去餐廳的時候本打算喝紅酒的，看到酒單後轉飲香檳，所以本來預留配紅酒的紅肉都要更改。究竟用甚麼去配此香檳呢？我點選了大蝦多士、炸子雞及焗釀蟹蓋。這裏的蝦多士媲美20年前的「北角鳳城」水準，是3道菜中最能帶出這款香檳的精彩，絕配！

總廚跟酒侍的合作就是讓酒單上的酒能配上廚師的菜，好的酒侍往往能協助客人在點菜後選一瓶配菜的酒。以往大家都總是看吃甚麼而準備甚麼酒，都是以酒配菜，但今次卻是先點酒後配菜。究竟酒菜酒菜，誰是主角誰是配角？

說實點，其實又何須永遠標籤同一事與物？不會所有菜是主角，也不會所有酒是配角，有時「她」是主、有時「她」是客。時而世易，想法、身份也要換過角度，世事豈有永遠是絕對的？知道真正真相又如何？「Extra Brut」還是「Brut Nature」無礙我對此香檳的喜愛！

「做人何須太認真；轉眼匆匆又一生；Be Chill ! 」

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Chill Sir Profile：

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。（查詢：chillsir@outlook.com）