【心理測驗】奇幻魔法　真情流露　

2013年上映的《魔雪奇緣》，一首《Let It Go》大人細路畀歌詞洗晒腦！暌違6年的《魔雪奇緣2》，怎不令人期待？今集故事講述，早已接掌王國的愛莎女王聽到來自魔法森林的呼喚，為了子民安全，決定聯同安娜等展開冒險旅程。以下這個關於魔法的心理測驗，不知你的性格跟電影中哪個主角最相似呢？

【問題】

假設你是魔法師，被敵人追趕期間，只有一種情況可以助你脫離困局。憑你的直覺，會是以下哪個自然狀況？

A.在高速公路刮起龍捲風

B.在沙漠刮起龍捲風

C.閃電隨着龍捲風而至

D.早上時分刮起龍捲風

結果分析

A.你是愛莎（Elsa）：王者風範

你是一個具備出色行動能力的人，一旦訂下明確可行的目標，必定會全力以赴，堅持到底。憑着你積極認真的做事態度，無論在任何環境，都處變不驚，表現出大將風範，可說是現實版的艾莎，生來就擁有呼風喚雪的魔力，且為了大局，勇於接受任何挑戰。

B.你是雪人小白（Olaf）：偶爾古怪

天生比較宅，而且個性較自我的你，常認為廣交結友意義不大，所以朋友不多。反而你深信公道自在人心，只要做沒有違背良心的事情，自然得到別人的尊重。偶爾你會出現一些非常人的古怪想法或行為，情況就如擁有古怪能力的雪人小白，把場面變得尷尬又搞笑。

C.你是安娜（Anna）：重視心靈

跟一般人不同，你是一個注重深度及內涵的人，外表更散發着陣陣文藝氣息。你認為心靈質素比物質更重要，加上你豐富的幽默感，以及樂於分享的個性，經常與身邊的人一起追求快樂。跟安娜有點相似，內心開朗又勇敢無懼，所以眾人都對你報以高度的信任。

D.你是馴鹿斯特（Sven）：沉默寡言

你是一個沉默寡言，又帶有神秘感的人，一般人都不敢接近你，所以你的朋友圈子不大。然而跟你相熟的人士來說，他們卻覺得你是難能可貴的好人，因為你恍如馴鹿斯特，雖然不會說話，內心卻藏着熱血心腸，不聲不響地用行動為別人發聲。