傳程達意：江原道冰湖鑿洞釣鱒魚

香港的冬天最低也不過約攝氏10度，對白雪皚皚之地的冬日氣氛當然有無限幻想，韓國的冬天就正好可以滿足大家對冬日風景的渴求，尤其是雪量充沛的江原道，更是滑雪勝地兼大大小小冬季節日舉行的地方，每年12月至翌年2月都是挑戰零下氣溫的好時機，在一片白茫茫的世界，氣溫分分鐘只有零下10度甚至零下20度，出發前記得做好禦寒措施。

江原道有太白山脈貫穿，是不少著名山峰如雪嶽山、五台山和太白山的所在地，當中被稱為韓國阿爾卑斯山的平昌郡曾經只是個名不經傳的小城，在2018年主辦冬季奧運會後知名度大增，當地厚厚的積雪成為冬季旅遊的最佳背景，除了滑雪場，我最喜歡氣氛非常地道的平昌鱒魚節。擁有清澈水源的平昌是韓國最大的鱒魚養殖地，冬天更是鱒魚最肥美的時節，但由於天氣太凍，湖面已結成厚厚的冰，於是在冰湖鑿洞釣鱒魚，成為當地冬季的傳統活動。鱒魚節期間有專人鑿好冰洞兼準備好所需用具，讓旅客們也有機會一嘗如此獨特的體驗，釣上來的收穫更可即場燒烤，品嘗冰湖中的鮮味。節日期間更有雪橇、雪上泛舟、傳統雪橇等活動，讓冬天也充滿熱鬧的歡樂聲。

作為雪景天堂的江原道，還有不少各具特色的冬季節慶：華川櫻鱒節曾被CNN報道為冬季七大不可思議之一，冰釣之外還有高空滑索及冰雕等活動；麟蹄冰魚節則是歷史悠久的節慶，設有冰釣、冰壁攀登及冰上保齡球等節目；太白山雪花節以自然的雪花之美，結合來自世界各地藝術家創作的冰雕、雪雕作品，展現了雪和冰的多樣性。

黃進達