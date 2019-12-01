雖然街頭時裝風繼續橫掃時裝界，但優雅紳士裝扮仍然深得一眾品味型男所追捧。今個秋冬的紳士裝扮，更滲入了點點民族風格，將不同圖案服飾及色調混合一起，令裝束散發復古味道。走歐陸優雅風格的男裝品牌BLAACK設計向來有四正及傳統感覺，不過在近幾季的民族和懷舊風下，品牌於今季打破這傳統框框，將大熱的西部牛仔及波希米亞風格融入設計中，打造出瀟灑不羈又不失優雅的紳士。系列以民族色彩的Earth Tone如橙及啡等為主調，再加入西部牛仔最標誌性的Denim牛仔布作主調，西裝褸、恤衫、針織衫及西褲飾以格仔、民族幾何圖案、布紋、彩間或花卉等多種圖案。質料大玩民族風常見的拼布剪裁，部分加入洗水處理，令服裝更具懷舊味。

【英倫探險紳士】

同樣充滿英倫紳士風格的Ted Baker今季同樣注入民族色彩，品牌以探索野外世界為靈感，從充滿異國情調的環境取材。品牌著名的圖案恤衫飾以各種獨特的花卉圖案及民族風格的幾何圖案，恤衫採用修身剪裁加強優雅氣息。即使是傳統的西裝褸都加入緹花或壓花裝飾，或是配以彩色圖案內裡，含蓄地散發民族感覺。今季還特別推出軍褸及Bomber Jacket的外套，跟探險主題相呼應。

模特兒：Wayne Lau（Jamcast）