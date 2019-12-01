三界五行：自然養生 不必花錢

陽光、空氣、水分，是萬物生存的三個最基本要素。

人類是萬物之靈，適者生存，當然也要順從這個自然規律，如今科學發達，甚麼都可以模仿，但是陽光是不能模仿的，即使可以模仿它的光和熱，但衣服被陽光曬過，會有一種獨有香氣，就好像青草地被太陽親炙，散發的芬芳，這是無法以人工仿製。

冬天的太陽很寶貴，因為日短夜長，嚴寒的冬天，躲在室內享受暖氣，關門閉戶，空氣就不清新，倒不如到戶外享受陽光浴，曬20分鐘，血氣運行，驅走寒意，呼吸新鮮空氣——植物在太陽照耀下，進行光合作用，吸收二氧化碳，釋放氧氣，人類一舉兩得，和煦的陽光，新鮮的空氣，熊掌與魚，可以兼顧，這是大自然的恩賜，一分錢也不用花，不享受就暴殄天物。冬天氣候乾燥，在曬太陽前，暴露在陽光下的面部、頸部和手部，需搽含甘油成分較高的護膚品，否則容易爆坼。

天氣寒冷時，很多人都習慣把門窗關閉，這樣就缺乏鮮風。我們在家中養魚，在魚缸安裝增氣泵，魚兒在氧氣充足的環境下生存，才健康活潑，這道理對養過魚的人都懂，但為甚麼不懂得讓自己的生存環境更健康呢？白天把不當風的南、東南、西南窗推開，讓新鮮空氣入宅，晚間睡房的窗也要打開少少，否則，整晚吸二氧化碳，處於慢性缺氧，面色不會紅潤。洗手間的排氣扇宜長開，一來抽走潮氣、濕氣，二來帶來鮮風。

方向宇