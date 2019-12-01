美食婷：掌握和牛奧義　食得更「知」味　

上兩星期飛了一轉日本，天氣開始凍，所以今趟旅程都以食燒肉及涮涮鍋為主，而最令美食婷我回味的當然非和牛莫屬。這種上等食材油分豐富入口即溶，一不小心很容易食滯，不想暴殄天物就要學識和牛的正宗食法。

百分百純正血統

日本人當和牛是寶，但你又知不知道點解和牛會零舍矜貴？那就要先了解何謂和牛。和牛日文叫Wagyu，「Wa」是指日本，而「gyu」則是牛、母牛或食用牛，因此只有在日本國內繁殖並以食用牛種交配而成的才有資格稱為100%純正血統和牛，主要可分為黑毛和種、褐毛和種、日本短角種，以及無角和種4個品種，當中有97%屬於黑毛品種。

身世一目了然

相信大家都聽過有和牛是飲啤酒及聽音樂長大吧！為了令品質更有保證，飼養過程不但非常嚴謹，而且每隻和牛出生後都會個別登錄在名冊上，並擁有專屬的代號，在出生後4個月內接受檢驗，到了6個月大時再獲官方頒發的和牛牛犢登記證書，證明屬於純種和牛。之後只要上網就可以查到牛隻的品種、血統、出生日期、出生地點等資料，保證100%來自日本。

攝氏80度最香濃

既然如此矜貴，想品嘗最鮮味的和牛料理，在煮法和食法上自然要特別講究。早前在活動中認識了「燒肉大師」田邊晉太郎先生，他表示無論用哪種方法烹調，將牛肉加熱至攝氏80度就最能夠釋放純種和牛獨特的濃郁肉香，再加上和牛含有高濃度油酸，而油酸的溶點在攝氏20度，這亦是和牛入口即溶的原因。

不同部位各有食法

除了注意溫度之外，田邊先生亦指出不同部位各有風味。不少人都喜歡鋸扒，後腰脊質感細膩並且擁有霜降大理石油花，用來製作牛扒就最適合不過。肩膀和背部之間的肩胛肉軟硬適中，脂肪含量恰到好處，薄切後捲起做壽喜燒淥一淥就食得，又不會食到成口油。至於脂肪再低一點的後腿肉同樣適宜切成薄片淥熟，蘸點涮涮鍋的醬汁既滑溜又滋味。上肩胛肉雖然不夠軟嫩，但蘊含豐富膠原蛋白，用來燉肉最能夠凸顯其鮮味。喜歡食燒肉的話，他建議最好採用和牛胸肉，薄切後燒熟兩邊依然肉汁豐沛、香味濃郁。脂肪含量較低的臀肉則適宜製作壽司，就連油脂部分也食得唔好嘥，用來炒飯香氣澎湃又不會太油膩。以後食和牛記得跟足大師的教法，那就不會浪費這種人間美味了。