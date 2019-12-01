Ferrari SF90 Stradale　「混」動跑手

Ferrari SF90 Stradale插電式混合動力超級跑車，堪稱是法拉利史上最強，亦是首款可正式登記在香港道路行駛的1,000cv超級跑車。（張錦昌攝）

今年五月法拉利(Ferrari)車廠正式全球發表旗下首款量產插電式混合動力超級跑車SF90 Stradale，沒想過只是相隔半年，這麼快便在香港現身，與車迷密會。

承載着法拉利最新最先進科技的SF90 Stradale，堪稱是廠方近年典範之作。此車最巴閉在它擁有高達1,000cv的總動力輸出。1,000cv等於幾多？即約985hp強勁馬力。此外，它亦是首款配備四輪驅動系統的法拉利中置引擎跑車，加上車載全新開發的eSSC電子側滑角控制系統，能針對扭矩向量分配提供三種動態管理及動力分配模式，增加過彎牽引力，帶來極致性能表現。超強動力加上出眾彎路性能，使其早前在法拉利Fiorano試車道造出1分19秒的最快圈速，成為該品牌有史以來最快街道型號。

SF90 Stradale備有標準版和Assetto Fiorano輕量化版供選擇。在港展出的這一輛屬後者，加裝了一列升級輕量化套件，包括基於GT賽車特性的Multimatic減震器、碳纖車門及底板、鈦金屬彈簧及排氣管等，車重比標準版再輕上30kg，來到1,570kg的水平。並特配適用於賽道和一般公路的Michelin Pilot Sport Cup 2高性能輪胎。

規格表

車型：雙門雙座位超級跑車

引擎：V8雙渦輪增壓

容積：3,990c.c.

最大馬力：780cv/7,500rpm

最大扭力：81.6kgm/6,000rpm

馬達：前2後1電動馬達

總馬力：1,000cv

傳動：八前速雙離合器

驅動：中置引擎、四輪驅動

0~100km/h：2.5秒

最高時速：340km/h

車身體積：4,710×1,972×1,186mm（長×闊×高）