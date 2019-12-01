人類的創意日新月異，有時候也不能眼見為實。奶茶味的水、提子一樣的啫喱、咖啡杯裏的年糕，還有各種分子料理，真是只有你想不到的，沒有不會「變身」的。如果有一天你的朋友送了一個包裝精美的甜品給你，你會想都不想的便放入口嗎？但是現在要小心了，因為有部分甜品蠟燭的像真程度，真的跟真甜品無異，莫非是用來給減肥的人望梅止渴的嗎？

台灣手作網店推出了超像真的甜品造型香薰蠟燭，不管是蛋糕、珍珠奶茶、還是窩夫都非常真實，看起來有種好好吃的感覺。這些蠟燭特別適合那些想要減肥的吃貨，可望而不可吃，雖然是有點殘忍，但何嘗不是用來節制自己的一個辦法呢。值得一提的是，這家的蠟燭是半客製化製作的，客人可以選擇自己喜歡的顏色和精油種類（有香味和無香味），悄悄的告訴你們，他們的精油都是全天然的喔。

千萬不要以為只有甜品這麼簡單，為了滿足不同界別的吃貨，他們還推出了漢堡包、滷肉飯和不同的水果，各式各樣，任君選擇。除此之外，還有超多搞怪的蠟燭，例如香水、雕像、玫瑰花等，滿足不同顧客的喜好。最近為了即將來臨的聖誕節，更推出了聖誕系列，聖誕樹、雪人、馴鹿等都非常精緻可愛。這樣可愛的蠟燭就算不用，光是放在家裏做擺設也很好看呢！