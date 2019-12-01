順Phone快遞：ROG Phone II 1TB終極版到港！

電競手機有許多，但真正叫人留下深刻印象的卻唔多，ASUS今年推出的ROG Phone II算是其中之一，既擁有120Hz屏幕，又可加裝不同打機配件，唯一問題是初版只有512GB ROM，略嫌唔夠用。有見及此，廠商終於把12GB RAM+1TB ROM的黑色終極版引入香港，並由即日起公開發售。而凡於11月29日至12月12日期間首批購買的用家，更可獲贈ROG Cetra入耳式電競耳機乙個，耳機具備主動降噪功能 (ANC)、10mm ASUS Essence 單體及USB-C連接器，打機更靚聲！至於售價，終極版賣接近八千五港元，比不少電競筆電仲要貴，若平番少少就合乎機迷預算！

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「男人愛高達，女人唔明白」，最近高達迷又多個破財機會，事關OPPO竟然推出Reno Ace高達定制版，藉此紀念《機動戰士Gundam》首播至今40周年。機身裏外都注入高達元素，即刻開箱睇吓！