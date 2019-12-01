Jaguar F-Pace SVR 最快最強獵豹
2019年12月01日 19:30
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靜止加速至100km/h只需 4.3秒的全新頂級性能版本 Jaguar F-PACE SVR，由SVO特別車輛訂製部門操刀打造。（張錦昌攝）
Jaguar旗下頂級性能版本 F-PACE SVR首度抵港，此車由廠方旗下的SVO（Special Vehicle Operations）特別車輛訂製部門操刀打造，首次搭載5.0L V8機械增壓引擎，擁有550ps最大馬力及680Nm峰值扭力。搭配八前速SportShift波箱，0~100km/h 加速只需 4.3秒，極速 283km/h，使 F-PACE SVR 成為 Jaguar 旗下最快、最強 SUV。
Jaguar Land Rover SVO Studio
日期：2019年11月30~12月5日
時間：9:00am~7:00pm
地點：葵涌品牌中心
規格表
車型：五門五座位SUV
引擎：V8機械增壓
容積：5,000c.c.
最大馬力：550ps/6,000~6,500rpm
最大扭力：680Nm/2,500~5,500rpm
傳動：前置引擎、四輪驅動
傳動：八前速SportShift自動波
0~100km/h：4.3秒
極速：283km/h
車身體積：4,737×2,071×1,670mm（長×闊×高）