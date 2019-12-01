Jaguar F-Pace SVR　最快最強獵豹

靜止加速至100km/h只需 4.3秒的全新頂級性能版本 Jaguar F-PACE SVR，由SVO特別車輛訂製部門操刀打造。（張錦昌攝）

Jaguar旗下頂級性能版本 F-PACE SVR首度抵港，此車由廠方旗下的SVO（Special Vehicle Operations）特別車輛訂製部門操刀打造，首次搭載5.0L V8機械增壓引擎，擁有550ps最大馬力及680Nm峰值扭力。搭配八前速SportShift波箱，0~100km/h 加速只需 4.3秒，極速 283km/h，使 F-PACE SVR 成為 Jaguar 旗下最快、最強 SUV。

Jaguar Land Rover SVO Studio

日期：2019年11月30~12月5日

時間：9:00am~7:00pm

地點：葵涌品牌中心

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：V8機械增壓

容積：5,000c.c.

最大馬力：550ps/6,000~6,500rpm

最大扭力：680Nm/2,500~5,500rpm

傳動：前置引擎、四輪驅動

傳動：八前速SportShift自動波

0~100km/h：4.3秒

極速：283km/h

車身體積：4,737×2,071×1,670mm（長×闊×高）