自動磨豆+悶煮　3分鐘有咖啡飲

喝咖啡是生活品味，對咖啡有要求的話，更會在家添置一部咖啡機，然而不說不知，原來咖啡豆一經被研磨，其精華如口味、香味、油脂等會漸漸流失，惟有「豆到杯」(bean to cup)全自動磨豆咖啡機，才可真正製作出新鮮高質的出色咖啡。

專門推出小巧廚房家電的日本Toffy，新出的K-CM7便是一部全自動磨豆咖啡機。最近JC Shop將其引入，小記借回來測試，發現全機尺寸只有132×234×168mm，大小跟常見的熱水壺相約，比同類產品小巧得多。機身則採用典雅復古設計，顏色有湖水綠及黑兩款，輕鬆融入家居，放在客廳也不失大體。

操作方面，先把咖啡豆放入不銹鋼研磨杯內，之後注入開水，合上蓋後再按「Bean」鍵，咖啡機便開始磨豆，之後再煲水，用戶只要等3分鐘，就有一杯約160ml的香濃咖啡喝下肚。實測所見，咖啡豆被磨至適合的粗幼度，豆鋸操作寧靜，悶蒸間歇式沖煮方法，更帶有手沖的細滑味道。特別一提，除了原粒咖啡豆，它也可處理咖啡粉，沖泡時間更短，至啱心急人士。唯一不滿是每次沖得一杯，若可以一次沖多杯，就更方便招呼朋友了！