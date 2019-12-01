邊類人最唔啱做你另一半？

到底邊類人最唔適合你？（互聯網）

一對男女能否成為情侶有好多因素影響，但如果對方一開始已經踩到你底線，會令你根本就唔想同佢開始，到底邊類人最唔適合你？不如做個Test Check吓！

Q：假如你去一家服飾店買帽，但售貨員的服務態度很差，你會用以下哪句說話或行為來回敬他呢？

A.你點做Sales㗎，咁冇職業道德嘅！

B.你副趕客樣真係令人唔開胃！

C.你咩態度呀？覺得我買唔起？

D.唔理佢，去另一間舖再買過。

E.同店長/老闆投訴。

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答案分析

A.不負責任

你最憎情人工作馬虎，冇責任感，你認為唔認真工作嘅人，冇辦法畀到安全感你，所以喺工作上容易有挫敗感，又唔敬業嘅人，最唔適合做你嘅情人。

B.尖酸刻薄

你希望自己嘅另一半係心地善良，待人有禮嘅人，如果小小事就惡言相向，或者對你大喊大叫，尖酸刻薄嘅人，都令你最唔能夠忍受。

C.勢利小人

你最唔鍾意嗰種唔肯接受他人意見，又自以為是嘅人。你重視品格，嗰種滿身銅臭，只在乎情人身份地位、家勢背景嘅男人，最乞你憎。

D.拒絕溝通

你重視溝通，若情人每次和你爭吵後都拒絕溝通，主動冷戰，甚至故意約會其他異性來激你，都會讓你不能接受，心淡下選擇分手。

E.不知分寸

你最討厭情人取笑你，將你的缺點告訴別人，尤其是彼此的家長或好朋友，因為你自尊心強，又要面子，公然落你面簡直係死罪。