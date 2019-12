睇到書名叫《Tell Me What You Want》,何止令人振奮,簡直係苦海明燈呀!由一位美國社會及人類性心理學家、性治療師Justin Lehmiller所著,內容共分為五章,頭三章主要講作者過去多年來嘅調查,後兩章就主集中分析美國坊間女士嘅性幻想。

而講到幻想,咁就一定提到心理學大師佛洛伊德,早於1908年認為「一個快樂的人從不幻想,而一個未得到滿足的人才會幻想。」但到80年代開始,心理學普遍認為冇幻想嘅人先係有病嘅標誌,一路發展落去,人類開始大談性幻想,更大致分男同女兩類,男士包括明確和可視化的意象,而女性則着重情感和浪漫正好相反。至於作者就喺集中研究互聯網色情網站興起後,網民有冇受色情資訊影響性幻想及付諸實行,想知?梗係要買本睇啦!