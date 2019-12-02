豬博士：冰鮮都可以健康又美味

健康農場由一群對食物質素有要求的團隊組成，從世界各地嚴選最優質的冰鮮豬肉。

【特約報道】好多模範煮婦這幾個月買新鮮豬肉時都會覺得肉赤，但為了家人的口福仍忍痛買下去。豬博士知道了大家的苦況，所以今日介紹健康農場的冰鮮豬肉給大家，讓大家輕易就食到健康又美味的豬肉。

健康農場由一群對食物質素有要求的團隊組成，從世界各地嚴選最優質的冰鮮豬肉，包括現時售賣的泰國豬，希望帶給香港人一個健康、無菌、無添加、無激素、無非洲豬瘟的豬肉市場。

健康、衞生、安心

健康農場的豬場有嚴格的監控，單是有人想要進入豬場就要隔離三天並詳細消毒，確保豬隻不會受污染，就看得出他們的嚴謹。

另外，健康農場的冰鮮豬肉由屠宰、運送、上架都是保持低溫，確保不會孳生細菌，真正做到健康、衞生、安心。

好味、鮮嫩、多汁

有些煮婦們會覺得冰鮮豬肉的肉質、味道、口感都較差，所以一直堅持買新鮮豬肉，今日豬博士就要打破你們的固有思想!

冷知識時間：新鮮豬肉在屠宰後會進入僵直期，進入僵直期的豬肉肉質會變硬、肉汁減少，再經約十數小時後，僵直解除，肉會變得柔軟、多汁。

而健康農場的冰鮮豬肉是即日到港，時間上剛好解除僵直了，加上健康農場在屠宰後採用急冷及排酸冷卻，鎖住鮮味，這樣大家就可以食到肉質鮮嫩、多汁的豬肉。

想買到健康又美味的豬肉，不妨到全港有四十多家分店的健康農場選購，包有驚喜!