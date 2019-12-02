東沖有料到：去曼谷買山本耀司眼鏡

自問是個眼鏡控，同時又是山本耀司（Yohji Yamamoto）的忠實粉絲，每次到訪日本，都會盡量搜集相關的眼鏡及服裝。但今時今日於香港的K11 MUSEA已可搵到山本的服裝店，至於眼鏡方面嘛，原來於曼谷IconSiam旁邊的高島屋百貨內，竟然有一間眼鏡店舖有一系列的山本耀司眼鏡發售，而且更長期有8折或以上的折扣，如果有高島屋優惠卡的更有額外Discount。早陣子瘋狂地買了6副並換了鏡片，戴上後感覺煥然一新！

對這些店舖，我抱着悲喜交集的心情，喜者是我不用飛到日本，都可以在香港及曼谷買到山本的產品；悲者是我今後飛到日本，都不知道有甚麼可買了！隨着在海港城發現了Ralph Lauren Polo的旗艦店，店內更可DIY熊仔章後，已經對去裏原宿的Ralph Lauren旗艦店少了一份衝動。如此下去，往後去日本真的不知買甚麼了。但話說回來，如果你跟我一樣鍾情山本耀司的眼鏡，不妨到高島屋這間眼鏡店看看，店內不時有新貨，價錢也不算超離地。我早前購買的款式，有的售價約THB12,000、也有約THB24,000的貨色，再加上折扣售價還是OK的，總比我在網上購買，之後再加上稅款來得相宜。之前我在臉書介紹了這店，也有香港的粉絲專程前往幫襯，他謂雖然香港也可以買到山本的眼鏡，但不及曼谷店款多，而且後者的價錢較便宜。這令我相信這店是值得推介的，希望令幫到一眾喜歡山本耀司的眼鏡控朋友。

胡慧沖