精選滑雪服飾　為過白色聖誕做好準備

告別秋季游走高山低谷的遠足活動，踏入冬季兼聖誕節及農曆新年將至，好自然令人聯想到趁假期飛到外地於冰天雪地環境下盡情享受滑雪樂趣，The North Face作為全球最具名聲的專業戶外服裝品牌，理所當然有為大家推出好多可以對應不同場景需要的機能裝備。是次全新推出的滑雪系列，服飾設計就正可以滿足到滑雪愛好者於雪山上所需要的各種保護，如果你都預備假期去外地滑雪，就要留意呢個系列各褸款、褲款及鞋款。

冬季戶外環境之下最重要就是防風防水保護，系列中男裝Balfron Jacket及女裝Superlu Jacket同樣選用DryVent 2L物料打造，能有效抵擋低溫強風侵襲，同時褸款更內置雪鏡袋、袖口證件袋及外套左側設有音頻線出口等等細節，為你帶來極盡便利的滑雪體驗。除了機能外套之外，系列亦有推出以DWR物料打造的Tenko Logo Hoodie及選用羊羔絨製作的Riit Pullover，讓滑雪好手於低溫環境下鎖住身體溫度。

可能大家都知道無論你玩嘅係「單板」Snowboard定「雙板」Ski，其實腳下都必定會有一對可以對應腳下滑雪板的雪靴，但離開滑雪場時好多人都會換另一對鞋，但冰天雪地你應該唔會諗住着普通波鞋啩？今次呢個滑雪系列就特別推出了Ozone Park雪靴，設計靈感源自Snowboard，採用防水反毛皮設計，並加入合成保暖纖維填充加強禦寒效果，XtraFoam緩震中底則可以增強抓地性能，即使於雪地之上仍然可以保持出色的功能性及時尚感。