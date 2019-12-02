三界五行：上善若水　以水養生

老子《道德經》說，「上善若水」，水是天下間最好的東西。在五行中，水與萬物關係微妙，可以互旺互助。

中醫養生，以五行為基礎，春天屬木，水生木，雨露滋潤禾苗壯，缺水不行。夏天屬火，別以為水剋火就水火不容，如果夏天只有火沒有水，萬物一定滅絕，夏天下雨，就是喜雨，久旱逢甘露，滋潤萬物，暑氣全消。《易經》的「水火既濟」卦闡釋了水火互利共贏的道理：水在上邊，火在下邊，水成功救火，避免了火災；另一方面，火把水煮開，供人飲用、泡茶。長夏屬土，別以為土剋水，如果土缺水，就變成沙漠，寸草不生，另一方面，人類用土修築堤壩，土就保衞了水，從這個角度去分析，水與土，是互助關係，不存在誰剋誰、誰怕誰的問題。水與金的關係是金生水，道理何在？

道家智慧是「人法地，地法天，天法道，道法自然」，法就是效法，順從，最終人、地、天，這三界都順從大自然。人、地、天、道，這四者既共存，但互不隸屬，各有特質，就像五行一樣，相生相剋。金生水，金帶旺了水，道理並不抽象，鐵造的工具挖渠道、掘井，找到了水源，這是金生水，金屬造的水龍頭、花灑，也是金生水。水生水的道理更簡單，雨下到地上就變了水，百川歸海，河水變海水，詩人李白也慨嘆：「黃河之水天上來，奔流到海不復回。」人類在四季如何飲水養生，明續。

方向宇