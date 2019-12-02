本日日本：大阪環球影城　閃閃水晶聖誕夜

位於大阪的日本環球影城（簡稱USJ）每年聖誕，例必舉行大型聖誕活動，不過它的大型聖誕表演「天使的奇迹」已連續上演了10年，今年USJ終於把聖誕活動全面翻新，化成全新聖誕活動「水晶聖誕節」。當大家進園後，遠遠便會見到矗立園中的巨大聖誕樹，當你朝它直穿過大街，便會被閃耀的水晶燈飾360度包圍；來到聖誕樹前，你更會驚訝它竟有30米高，樹上掛滿水晶寶石和七彩裝飾，感覺相當震撼。

水晶聖誕節戲肉，必數全新的大型表演「水晶之約」，在活動期間，每天（1至2次）在園中紐約區的格拉梅西公園舉行，每次表演長約25分鐘，在宏闊的舞台上，表演者會大唱聖誕歌，更會裝扮成會飛的天使被吊在半空，當「天使」起飛，舞台後的煙花隨即大放，令人感動。表演雖免費，但如想在最佳位置觀賞，建議另購特別欣賞區的票，不用費時提早排隊霸位。

除了大型表演，在「水晶聖誕節」活動期間更有再度歸來的「小小兵樂園之黃色聖誕」，在小小兵園區中隨時遇到一身黃色的小小兵，他們都換上一身聖誕裝束，跟他們合照打卡頗有聖誕氣氛。USJ還不時推出特別活動，給大家跟小小兵在雪花紙片紛飛中勁舞。

而在哈利波特魔法世界園區的「霍格華茲魔法之夜」，不但有霍格華茲學生會為大家施展魔法表演，在活米村聖誕樹旁更有聖誕限定活動，你只要在村中商店買支此體驗專用的魔法棒，在聖誕樹前口唸「LOCOMOTOR」魔咒，樹上飾物便會移動，唸「LUMOS」聖誕樹更會發光，勁有滿足感。

大阪環球影城「水晶聖誕節」

活動日期：即日至2020年1月13日

地址：大阪府大阪市此花區櫻島2-1-33

門票：（單日券）成人8,400日圓（約HK$605）/小童（4至11歳）5,700日圓（約HK$411）/ 65歳以上7,600日圓（約HK$547）

「水晶之約」特別欣賞區域價格︰Premium席3,500日圓（約HK$252）、一般席1,600日圓（約HK$115）