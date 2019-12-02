可愛造型甜品　視覺與味覺雙重享受

位於台南的「尋路。甜」是一間以木制傢俬為主的文青甜品店，主打多款可愛造型的甜品。（互聯網）

在寧靜的環境裏面和三五知己聊聊天、味嘗着店員精心製作的甜品是一件人生樂事。假若甜品的賣相可愛精美，那就是一件更美好的事情了。台南有一間甜品店，出產的甜品相當別出心裁，有動物形的、食物形的，還有物件形的。店裏的裝修風格非常溫馨、純樸和文青，看出來花了很多的心思，無論是裝潢還是甜品都非常值得打卡呃like 呀！

「尋路。甜」的所有甜品都是全人手製作，他們主打多款可愛造型的甜品，例如雞腿泡芙、小刺蝟朱古力蛋糕、柴犬屁屁抹茶撻、小狗慕絲等，非常的可愛。因為是甜品的關係，它們都被磨去了凌角，變得軟萌、軟萌的。甜品每天的數量不是很多，最好還是提前預訂喔。另外，還可以預訂生日蛋糕，多種口味，也是相當的精緻。店裏，以木製品為主，給人家的感覺。

店舖由店主倆夫婦一手包辦，由甜品到營業都只有他們兩人。他們育有一個可愛的小Baby，可謂是相當之忙碌，所以店面不是每天營業，可以預定甜品，但是不可以訂位。顧客對他們的甜品也是一致好評，看來是值得一去的好地方喲。

尋路。甜

地址：台南市北區東豐路89號

開放時間：逢星期一、星期五至日，1:30pm至甜點售完（最晚至7:00pm）