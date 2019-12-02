攝影達人　提供五大影芒草貼士

想遍山金黃芒草的效果，最好在日落前的時份影，陽光柔和最適合。（互聯網）

踏入12月深秋，又是影芒草的好季節，想影遍山金黃芒草靚相，其實大有學問，小就訪問了攝影達人Terence來提供五大影芒草貼士，等大家可以輕鬆影靚相。

貼士一：順光背光各有意境

攝影者背向太陽，陽光照向芒草群，就是順光拍攝，優點是光源充足能突出芒草的細緻質感，而選擇背光拍攝的話，就能影出個別芒草的剪影效果，強調氣氛營造，不同的光照方向能營造出不同的相片意境。此外，Terence提議如想影遍山金黃芒草的效果，最好在日落前的時份影，陽光柔和最適合。

貼士二：長焦鏡頭突出壓縮感

影芒草Terence提議帶一支24~32mm廣角鏡及70~200mm的長焦鏡頭，前者能捕捉廣闊環境，影到漫山芒草的靚相，而70~200mm的長焦鏡頭，則能突出壓縮特性，令芒草顯得更密集。

貼士三：慢快門拍攝記得帶腳架

野生芒草會隨風擺動，如想拍攝清晰細緻的芒草，快門不能太慢，起碼要1/500秒，如遇上大風，芒草擺動得利害的話，快門就要更快，反相亦有人喜歡以慢快門捕捉芒草擺動時的動感，快門可調校至約1/30秒，還有記得帶腳架。

貼士四：芒草群影人衣服要素色

如想在芒草群中拍攝人像，衣服顏色最好是素色或卡其色，這樣人物就能自然地與大自然融合，反相如穿紅、綠等鮮色衫，雖然能突出人物主體，但就會顯得與環境格格不入。

貼士五：大東山芒草日落景一流

香港有不少地方都是影芒草勝地，如飛鵝山、大帽山等等，但Terence就最推介大東山，一來大東山的芒草生得很密集，其次是大東山亦是影日落的勝地，既可影芒草，又可影日落，一舉兩得。