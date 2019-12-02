跟可愛割席的牛奶熊麵包

無論是鬆馳熊、牛奶熊，還是小黃雞它們幾個小伙伴都是有很多人喜歡的卡通人物，每次推出新產品都會有人去嘗鮮，日本Lawson近一年來也推出了不少的相關產品，例如鬆馳熊和牛奶熊的萬聖節Q版和菓子、鬆馳熊麻糬、鬆馳熊和小黃雞的草莓主題和菓子等等都大受歡迎。最近，它又推出了新產品，那就是牛奶熊麵包，白白的蒸包化身成牛奶熊的臉本該是很好的想法，但結果卻好像不似預期。

官方的照片可見，牛奶熊圓圓的臉、大大的眼睛，五官跟足原著。但直至它推出之後，有網民發現根本不是同一回事，怎麼長得像山寨版一樣。它的臉小了、眼睛歪了、鼻子高了，全沒有了原來的可愛模樣，彷佛聽到了各位牛奶熊迷心疼的聲音，也不知道它經歷了甚麼。

有網友笑稱這是理想和現實的差距，就好像女生的妝前妝後。雖然它的外表是這樣了，但是還有網民救了它一命，說雖然麵包賣相不似預期，但其實味道不錯，名符其實是「內涵」（內餡）搭夠。鬆軟蒸包配上香甜的士多啤梨醬，單聽這個配搭確實是還不錯的。