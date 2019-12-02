移台知多少：交通出行要留意

台灣隨處可見的是電單車，是他們常用的交通工具。（馮子伊攝）

交通出行真是生活中最為重要的事情，不管去哪裏要做甚麼都需要交通，台北的捷運是非常發達的，但如果去到台中甚至台南呢，巴士卻是更好的選擇，Wood 指出台灣的巴士就算去到很遠都只需要約HK$4，相比香港動輒就10多元的車費，真是十分的優惠。Cherry現住在台南，她指出雖然那邊是沒有地鐵，但巴士非常準時、非常方便，而且單車也是常用的交通工具。

如果想自己開車的話，Wood 指出在台灣考牌（駕駛執照）只需大約HK$3,000，憑居留證就可以去考了，而本身有車牌的話，就更方便，只需到台灣駐香港辦事處做一個驗證，然後到台灣的監理所辦理就可以換到台灣的車牌了。

還有一種交通工具在台灣是十分普遍的，那就是電單車啦，台灣叫機車或者小綿羊，可以說是轉角就能遇上，也可以說遍地都是。Wood也曾在屏東的朋友家裏使用過這個交通工具，是非常不錯的體驗。

總的來說，台灣的主要交通工具跟香港差不多，惟獨電單車的普及程度非常高，如果向住這種風一般的生活，台灣是很不錯的選擇喔。

Cherry Chan

曾旅居台北，現在移居到了台南，2019年暑假出版了《早安島嶼》一書，向大家分享旅居台灣的生活。

Wood Cheung

兩年前移民到台灣，現在也在facebook上分享自己在台灣的所見所聞，也提供了短片講解移民台灣的一些事項和流程。