【深夜字聊】斷正畀女友　即賴大姨媽

女人總係有唔方便嘅嗰幾日，而作為暖男又好，禮貌上或道義上尊重對方都好，都唔好打擾對方已經忟憎嘅心情，更唔應該用佢嚟作為搵囡囡嘅藉口囉。早前有女網民就有咁嘅遭遇，佢話：「我每次嚟（親戚）嘅時間都比一般人長，每次都有十日左右。之但係我男友又好強性慾，以往我一係用手或用口幫佢咩咁，不過時間耐咗，我覺得好煩厭。我唔係討厭咁做，而係冇心情呀，所以拒絕咗好幾次。上個星期我發現佢手機有啲陌生囡囡群組，睇吓之後覺得有啲唔對路，因為寫咗價錢嘅，明眼人都知佢喺出面叫乜啦！我接受唔到，點知佢話佢咁做好過搵啲前度嚟解決喎。我當堂嬲到同佢冷戰到今日，而佢亦冇搵我。我開始諗係咪我太過嚴厲呢？但我又真係覺得佢咁做唔啱。大家話畀我聽係咪我過分咗。」

網友神回應：

Belly：你唔係呀，好明顯係佢嘅道德觀、價值觀同三觀都出現問題啦！乜嘢叫X同搵前女友，佢只係鹹濕！正宗鹹濕賤男！講完！

好男易走：雖然話忠言一定逆耳，都知你一定聽唔落，但既然你問得出，我就姑且答你啦！你親戚就算嚟一世又點呀，佢都冇理由用呢個做理由嚟成為搵女嘅理由。佢唔係為性慾而存在㗎？

尖釘：大家又唔好插一面，而從個男人嘅角度睇，可能佢真係唔做唔得，唔得到大腦會停止運作呢？我就覺得畀錢搵女冇問題，只要唔係成日去就得啦！不過搬埋前度出嚟，呢點就真係唔撐佢囉。

Pinky：其實你係咪得十幾二十歲咋？問得出呢個問題，睇嚟你對感情都唔係好成熟。好明顯佢係呃住你喺外面搞搞震，跟住再藉口嚟掩飾。睇清楚問題本質，你應該知點做啦。