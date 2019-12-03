香港估估吓：嘩！公園有好多牛牛呀！

上周跟大家介紹了隱世「恐龍公園」：坪石遊樂場，如果真是有意去一探恐龍的話，不如再一遊擁有特色水牛雕塑水池「牛池」的牛池灣公園！吓？乜牛池灣有公園？有呀，不過位處「半山」，從彩虹港鐵站出發，如步行若需要15分鐘，建議帶着小朋友的可坐小巴直達，留力响公園放電嘛！

要說牛池灣有公園因何有一個「牛池」，要先解說一下該區的歷史，據說牛池灣村最初有一個大水池，由於水池的外形很像一隻牛人俯睡於水池中，所以村民以牛池稱呼該水池，當牛池灣公園興建時便用上這概念築建水牛雕塑水池，內有五隻大小不同的「水牛家族」雕塑，形態栩栩如生，絕對是公園的靈魂及必然打卡點。

由於牛池灣公園依山而建，所以分為四個不同高度的平台，其前身是荒廢多年的牛池灣堆填區，公園是經復修而成，由於復修成功，因此公園曾獲頒聯合國人類住居規劃署等組織合辦的「2010亞洲都市景觀獎」，的確威水！此外，公園內設射箭場，可說是市區罕有，射箭場佔地5,500平方米，最遠射程可設定為90米，更會定期舉辦箭藝訓練班和射箭比賽，大家不妨參加呀！

地址：牛池灣豐盛街71號

交通：

巴士 3M、3P、21、606、10、91、91M

專線小巴 16A、16B、16S