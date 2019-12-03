三界五行：適當飲水　活血補心

人與天、地、水的關係，明朝朱柏廬在《朱子治家格言》講得很清楚，「宜未雨而綢繆，毋臨渴而掘井。」雨是天降水；井是地下水。天未降雨，就要做好準備；未口渴之前，就要掘井。

「毋臨渴而掘井」，也是養生之道，不要到口渴才飲水，箇中道理，我們可以用手機充電來做比喻，電池是手機的動力，手機無電，再名貴的手機也暫時變廢物。手機電池平時不注意保養，很容易就玩完，手機換電池，相當於人類換心臟，要花很多錢，保養電池最佳方法，就是不要等到手機無電才充電，手機有提醒功能，當電池低於百分之15至20左右，就發出警告：「立即充電」，有些人把手機看得比生命更重要，但對於自己的生命並不像對手機那樣重視，往往要等到口渴才飲水。

出門隨身攜帶一個保溫水杯，是「未雨綢繆」，路上有些事情無法預料，例如道路阻塞、找不到交通工具，一等就是幾個小時，附近又買不到飲品，這時如果烈日當空，不及時補水，對於身體差或上了年紀的人，就有危險，可能因缺水而導致中暑、中風、休克。

「血濃於水」，在醫學上可以解釋為「血溶於水」。成人體內水分約佔百分之七十。理論上，人類17天不進食仍有機會存活，但48小時不飲水會有生命危險。血液含水分高達百分之八十三，欠缺水分，首當其衝受害的是血液，也就是心臟，所以每天適當飲水，是最廉價的「活血、補心」。

方向宇