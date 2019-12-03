全港限量10件　愛因斯坦皮褸黑魂版

作為品牌陣中主打復刻設計的Levi's® Vintage Clothing（LVC）系列，所推出的服飾單品件件都可謂「有根有據」，全部都是參照擁有數十年甚至過百年歷史的經典設計，用上忠於原著的頂級用料去「還原」一件又一件珍品。好似去年春夏，LVC系列就將一件於2016年從佳士得拍賣行上投得、產自1930年代的褐色皮褸復刻推出，此皮褸的擁有人就正是大家所熟悉的物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）。

今個秋冬，品牌再一次以LVC系列名義復刻這件Menlo Cossack皮褸，更特別將皮褸顏色由褐色改為黑色，其設計靈感就是源自愛因斯坦鮮為人知一面的幻想，幻想這位天才教授於夜間穿上黑皮褸戴上黑眼罩去追捕罪犯，所以今次黑魂版本包裝盒及紀念卡上的愛因斯坦肖像相就是戴上了眼罩，以配合對他神秘而調皮的幻想。此件由LVC系列復刻推出的Menlo Cossack皮褸，採用百分百柔軟羊皮於意大利製造，香港地區僅限量推出10件，極具收藏價值。此珍貴黑魂版皮褸將於12月4日於尖沙咀新港中心專門店發售，天才的腦袋你未必可以擁有，但天才的皮褸你而家就有機會買到，絕對不容錯過！