箱根2020　真變「第三新東京」

如果你是《新世紀福音戰士》影迷，一定對明年2020年6月公映的電影《新世紀福音戰士新劇場版：終》望穿秋水吧？電影未到，宣傳卻先行，在故事中被設定為「第三新東京市」的箱根地區，即將在明年1月10日開始，跟電影展開聯乘宣傳計劃，把箱根全面粉妝成第三新東京市！首先是箱根的桃源台車站，將冠上期間限定的「第3新東京市」副站名，站內更有高2米的「初號機」及「朗基努斯槍」展示；其次在箱根小涌園的溫泉主題樂園Yunessun（可穿泳裝）亦有期間限定的第二次衝擊溫泉，有溫泉水將化成戲中呈現血紅色的L.C.L.液體，像發生過第二次衝擊一樣；第三是箱根地區巴士，亦會換上《新世紀福音戰士》塗裝的車廂（限定5部），連隨從御殿場出發的巴士，也將變身成NERV本部的設計，影迷應該都好想坐，如想感受明年就請往「第三新東京」出發吧。

《新世紀福音戰士》 × 箱根2020 Meet Evangelion In Hakone

地點：箱根地區

日期：2020年1月10日至6月30日

新世紀福音戰士溫泉

地點：箱根小涌園Yunessun（神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297）

第二次衝擊溫泉-開放期間：2020年1月10日~3月31日

Yunesun L.C.L.溫泉-開放期間：2020年4月1日~6月30日