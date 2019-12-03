OL穿高踭鞋跣倒　下交叉綜合症傷勢嚴重

有位30歲在中環上班的OL，在家人攙扶下來求助脊醫，她說早前穿着高踭鞋不小心在路上跣倒，撞傷了臀部，腰不能郁動；由於受傷情況不輕，立即安排她照X光，檢查發現尾龍骨出現裂痕，她傷得這麼嚴重，除了因為當時撞的力度相當大之外，也因為患有下交叉綜合症。

這位OL每天都穿高踭鞋上班，原因是她覺得穿高踭鞋令腿變得修長，臀部翹起，走起路來，步姿好看，所以非常鍾情，不論晴天雨天，就連放假的日子都會穿上。有天放工，行走在濕滑的斜路上，不小心跣倒，臀部着地，她即時感到臀部非常痛楚，要由途人幫忙扶起身，慢慢步行去截的士回家；回家後，母親幫她檢查傷患，發覺尾龍骨位置非常腫，她同時感到右腳麻痹。

現今人人有手機，習慣網上尋求答案，關於健康的常識查一查就找到，不過，單憑網上所得的答案，去決定怎樣治療痛症傷患，往往出現判斷錯誤，令痛上加痛，傷上加傷。這位OL受傷後，立即上網搜尋腰和臀部痛楚的文章，判斷自己撞傷的就是梨狀肌，於是着母親在該位置肌肉捽跌打酒按摩。脊醫提醒，第一，嚴重撞傷後不即時求醫已不恰當，其次，受傷後馬上捽跌打酒及按摩，此做法會令肌肉發炎，傷患惡化，受傷後的48小時應該用冰敷患處，以助消炎。

她這樣處理後，第二朝撞傷的臀部痛得更厲害，腰僵硬不能轉動，要母親扶着才能慢慢步行至診所。從X光片看到，尾龍骨出現裂痕，為甚麼一跌可以痛得這麼嚴重？是與她愛穿高踭鞋有關。

長期的步姿不良，使梨狀肌繃緊，加上工作經常坐在辦公桌前，令腹肌及大腿後肌群過弱，腰肌、大腿肌肉及髖屈肌群過緊；本身已患上下交叉綜合症，故此，腰臀肌肉長期過緊狀態下，跌傷撞傷就令到傷勢更加嚴重。

經過一星期治療，臀部撞傷位置已經消腫，至於尾龍骨的裂痕，由於該位置難以打石膏，故此必須多休息，需要休息一個月時間等待康復，屆時才可以處理盆骨及腰椎關節功能性問題。同時，建議她往後多做一些伸展動作，以強化梨狀肌及拉鬆腰臀肌肉。

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家