IB學生3種經過科學驗證的減壓方法

IB學生學業繁重，而且Year 12的IB學生近來除了IA，TOK Deadline之外，還要面對大學升學壓力。有些學生因為其他同學收到了心儀大學Offer，但自己一個都還沒有收到，而感到非常大壓力，甚至變得情緒化，每晚都因為壓力而哭泣，促使筆者想辦法如何幫助各位同學共度難關。

無論壓力大，焦慮還是勞累過度，這都是一種痛苦的感覺，一定會降低你的工作效率，影響你的人際關係質量，並妨礙你欣賞此時此地的能力。

1.了解壓力來源以及事情本末

解鈴還須繫鈴人，IB學生首先要知道自己為何感到壓力，要分清楚壓力來自對事情的不認識，還是對自己的要求過高，又或是活在家人的期望等等。以大學Offer為例子，踏入12月有些學生已經收到了1-2個Offer，然而有些同學則一個大學Offer都還未收到，究竟同學應否為此而緊張呢？筆者建議如果同學有上述的情況大可以放鬆，不用緊張，因為上年我們學生有些1月，2月才收到大學邀請，大學收生主任都需要時間去處理文件，就算同一間大學，不同的學系，例如Biomedical會早些給Offer，然而法律系可能又遲些少，所以同學還未收到Offer，不一定是等於失敗，因為未到3月都還未知道結果，原因是3月中前，經由Regular Round報讀的同學，無論成功與否都一定會知道申請結果，即是大學不收你的話，亦都會電郵告知，所以同學知道了解事情本末就不用緊張，只需要耐心等待。

2.專注現在

IB最後一年的學生要知道預計分已經沒有作用了，因為全都呈上了大學報分，所以學生應該專注於當前時刻，而不是過去或擔心未來。甚麼是現時最重要的事情？就是IA，EE，TOK校內分數，和IB學科的試卷練習。因為EE和TOK的分數是校內評分，直接影響IB大考的最後分數，總佔3分，所以學生不能鬆懈。至於IA即是Internal Assessment，佔了學科的20%分數，同樣重要。

科學研究已證明集中當下的做法可以減輕壓力並提高表現，例如將思想集中於當前的呼吸是一種很好的方法，威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin）在一項針對400多人的研究中，要求參與者通過以下方式依次計數9次呼吸：在每次呼吸中輕按一個計算機鍵，然後在每個序列中輕按一個不同的鍵來進行最終呼吸，這項活動需要對呼吸進行感知。研究人員發現，正面情緒與準確的呼吸計數之間存在相關性。

3.擁抱某人和朋友傾訴。

根據Carnegie Mellon University的發現，人們透過經常擁抱，可以提供社會支持感，使人們不容易受到壓力引起的情緒問題。另外研究表明，感到孤獨的人可能會感到長期受到威脅和壓力的無助感。所以IB學生可以和朋友分享真實的感受，可以的話可以透過朋友尋求可行的解決辦法，例如分享平時的溫習習慣，又或者他們如何處理困難的情況等等。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣