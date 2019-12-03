生活夜校：香港航空成為歷史？原來係指另一間

Hong Kong Airways係一間40至50年代以香港為基地嘅航空公司。（互聯網）

近期香港航空前途未卜，成為大家的焦點。假如我話畀你知，香港航空早已成為歷史，你會唔會以為我「造謠生事」呢？其實大家唔好搞錯，我講嘅香港航空係指Hong Kong Airways，並唔係今日成為話題嘅Hong Kong Airlines呀！

Hong Kong Airways係一間40至50年代以香港為基地嘅航空公司，成立於1947年，係香港第二家提供民航服務嘅航空公司。英國海外航空係Hong Kong Airways最大出資者，當時中國實施天空開放政策，容許兩地其中兩間航空公司飛行中港航線，因此，英國海外航空透過港航經營往返內地嘅航線。

四十年代末是港航全盛時期，當時大批內地富裕難民為逃避戰亂而來港，令港航多條往返內地航線十分繁忙，但中華人民共和國成立後，跟香港斷航，令港航失去多條主要航線，後來韓戰爆發，朝鮮半島航線也因安全理由而斷航（至韓戰結束後恢復至南韓的航線），令Hong Kong Airways經營變得更見困難。1958年，香港航空被對手收購，於是第一間香港航空便成為歷史。

到了2005年，海航收購了中富航空，並改名為香港航空（Hong Kong Airlines），不過兩間香港航空並無任何關係架！