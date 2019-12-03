Mazda2 IPM 1.5　豪華小車新基準

全新Mazda2 IPM早前抵港，雖屬小改款，動力規格不變，但由外觀到內裝配備，以至車載安全系統，皆全面提升，令這款揭背小車更添豪華舒適，操控更穩定和安全，性價比更高。

面罩由銀色橫柵式改為黑色網紋，配上新設計頭泵把，並加入電鍍裝飾。另因應新款LED頭燈組的照射範圍更廣，霧燈已被刪除。至於車尾，尾燈組和尾泵把亦經重新設計，配上16吋黑色鋁合金輪圈，令整體造型更簡潔，更型格動感。

內裝方面，全車座椅起用全新藍灰皮革與黑色Granlux合成麖皮物料配搭，無論觀感和質感都進一步提升。一對跑化前座，座椅承托力經改良，且配備電動發熱功能。中控台上的7吋輕觸式多媒體資訊屏幕，新增配Apple CarPlay。波棍台前方特設雙USB充電插座，體貼駕駛者和乘客為隨身Gadgets的充電需要。

輸港的Mazda2 IPM 1.5備有High（標準版）及i-Plus版本，後者多配備同級獨有i-ACTIVSENSE先進安全科技，包括智能城市前後自動煞車系統及車道偏離警示系統，行車安全進一步提升。

規格表

車型：五門五座位揭背車

引擎：直四SKYACTIV-G

容積：1,496c.c.

最大馬力：116ps/6,000rpm

最大扭力：15.2kgm/4,000rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：SKYACTIV-Drive六前速+/-自動波

懸掛：（前）麥花臣、（後）扭力桿

制動：（前）透氣碟、（後）制動鼓

平均耗油量：18.5km/L（NEDC）

車身體積：4,065×1,695×1,515mm（長×闊×高）