邪氣盡現！HT 1:6 Kylo Ren

今年12月又是星戰月，事關《星球大戰》正傳最終章《天行者崛起》將於12月18日下午5點起於香港上映，而作為星戰迷，除了入場作最後致敬，購買周邊產品也是指定動作。Hot Toys最近便為1:6 Kylo Ren人偶開訂，等星戰迷將原力帶番屋企！

Kylo Ren人偶賣點是雙頭雕配置，分別是真人頭及面具Look，前者由JC Hong監督、GOX落刀及E-Lee塗裝，面形及五官輪廓按照演員Adam Driver如實塑造，嶙峋的面部線條、橫跨整張臉的刀疤一一造齊，同時眼神陰森凌厲，將角色的邪氣完美呈現。至於頭盔則戰痕滿布，並內置LED呼吸模式發光燈效，紅光從裂縫透現，比舊版更具殺氣！

素體方面，高33cm、具30個可動關節，並提升了肌肉線條，服飾看上去更為貼服。講到服飾，今集與上集大同小異，分別是一件連帽黑色披風、一件風琴摺剪裁的長袖上衣、一件以格仔圖案無袖武士外袍及一對黑色仿皮長靴。隨人偶附上一把結合右手腕的可發光十字光劍、一把可裝在皮帶上的光劍柄、多對造型手掌及一個特別設計的人偶地台，數量不多但總算夠玩。Figure即日起收訂，預計2021年第2季至第3季發貨。