貼心旅人：航空公司釘牌　機票有買無賠？

聖誕長假臨近，昨日突傳有航空公司正面臨「釘牌」危機，買了機票的大家不禁打了個冷震問：「要是航空公司釘牌或執笠，我的機票有得賠嗎？」這就要看旅遊保險了，以下幾點必須注意：

（一）買票隨即買旅保

首先，如你買了機票，卻在航空公司宣布「釘牌」或「執笠」前仍未購買旅遊保險，那必定沒得賠了。須知旅遊保險，是在「買」一刻生效，故早買可早受保障，勿臨出發才買。而一般旅遊保險可在出發前4個月受保。

（二）只有3家公司旅保受保

即使你買了旅遊保險，也要看你買了那一份。香港絕大部分旅遊保險都不包含航空公司倒閉保障。現刻所知，香港只有3家保險公司的旅保有此保障，分別是「藍十字」智在遊旅遊保險、「立橋保險」旅遊保險、以及「中銀集團保險」環宇智選旅遊保障計劃。

（三）針對「港航」的旅保修訂

好的，當你買中這3家保險公司的其中一家，但先別高興。近日正面臨「釘牌」危機的香港航空，倒閉傳言已久，故今年「藍十字」與「立橋保險」已先後針對港航修訂了保單條款內容，換言之現港航倒閉，你即使買了港航機票和以上兩家旅保，也準沒賠。

（四）被「釘牌」不等同倒閉

又當你買了「中銀集團保險」環宇智選旅遊保障計劃了，它確沒針對港航作出過修訂，只要是香港旅遊業議會的註冊旅行社破產或航空公司倒閉而取消旅程，都會受到保障，最高保障額：銀計劃HK$30,000 / 金計劃HK$40,000 / 鑽石計劃HK$50,000。不過港航被「釘牌」是否等同倒閉？中銀集團保險經查詢回覆，表明「釘牌」不等同倒閉，相關損失將不獲保障。

（五）其他追討賠償途徑

針對「港航危機」現有旅保保障似乎零，若不幸成真，買了港航機票的你有其他追討途徑嗎？大家可能會想起「旅遊業賠償基金」，但有關賠償只限於旅議會的持牌旅行代理商，若倒閉的是航空公司，即使你是透過「港航假期」購買，也不受保障。若航空公司宣布破產，法庭發出破產令或清盤令，消費者才可向清盤人提交「債務證明表」追討。