姚望四方：往返深港兩地多選擇

現時深圳、香港共有深圳灣、落馬洲、皇崗、羅湖、文錦渡、沙頭角6個陸路口岸，隨着第7個即將竣工的蓮塘/香園圍口岸，港深跨境交通格局將出現新變化。配合目前的口岸規劃，未來香港的跨境交通將形成由西至東3條主要通道，一是西部經深圳灣口岸，連接廣深高速及沿江高速通往廣州；二是中部經皇崗口岸至東莞、廣州東；三是經蓮塘/香園圍口岸連接東部過境通道，前往惠州、汕頭等粵東地區。

深圳亦為此作出配套基建，東部過境高速（即深港東部通道）正全面開工，深圳地鐵將設置蓮塘口岸站及沙頭角口岸站。近期深圳市政府在口岸通關研討會上表示，有意重新規劃7個口岸，包括東面的蓮塘/香園圍和西面的深圳灣口岸日後專責貨運及客運通關功能，逐步取消皇崗、文錦渡和沙頭角3個口岸的貨運功能，改為只作旅客出入境，深港跨境貨運交通將實現「東進東出、西進西出」的新格局。

新口岸開通有多方面的影響：1. 改變目前皇崗、文錦渡和沙頭角貨車通關飽和的現況，減少貨車在市區佔用路面造成塞車，緩解上水、粉嶺公路擁堵情況。2. 縮減粵東、江西和福建往來香港的時間距離。3. 以跨境交通基建網絡帶動新界北部及深圳東部城區發展。蓮塘/香園圍口岸可配合整體陸路運輸服務及城市發展需要，將過境交通重新分流，也為往返深港兩地的市民提供了多個出行選擇，整個跨境交通網的效率將大大提高。

姚思榮

立法會旅遊界功能界別議員