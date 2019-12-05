Mira Place歐陸聖誕市集　7米閃爍旋轉風車塔　

德國德勒斯登聖誕市集有近600年歷史，是旅客不會錯過的聖誕景點，想不到身處香港亦能感受這份歐陸氣氛，皆因Mira Place由即日起至明年1月1日，帶來歐陸聖誕市集「DRESDEN X'MAS MARKET」，而市集內的期間限定店更會提供多款特色聖誕禮品及傳統歐陸美食，加上超過50間商戶推出低至3折的購物餐飲優惠，集吃喝玩樂購物於一身，盡享佳節與歡欣。

【三大必影地標 光影音樂匯演】

今個聖誕，「DRESDEN X'MAS MARKET」為大家打造了3個別出心裁的打卡位，率先映入眼簾的是7米高閃爍旋轉聖誕風車塔，塔身綴以歐洲常見的彩繪玻璃圖案及閃亮燈飾，營造夢幻璀璨的聖誕氛圍；接着是風車塔中間的胡桃夾子裝飾，精緻的製作帶大家走進童話世界，感受聖誕的幸福快樂。最後當然不少得大堂的5米高聖誕樹，樹上掛滿銀光閃閃的聖誕裝飾，配以聖誕風車塔作為背景，絕對是超instagrammable的打卡位。

Mira Place中庭每隔15分鐘更會上演「Lights of Dresden」聖誕光影音樂匯演，全場的彩繪燈箱及燈飾會隨着音樂閃爍，聖誕風車塔頂端的風車亦會徐徐轉動，絢爛繽紛的光影效果讓你盡享每個光影細節，多角度拍出動人美照。

【聖誕市集 匯聚禮品兼美食】

聖誕風車塔旁的聖誕市集，設有6間充滿特色的期間限定店，包括Caliu、Dreamcatcher、Mike's Chicken、motto carpe diem、PARC Antique & Lifestyle及Sticksology，售賣多款獨家禮品及歐陸美食，給大家挑選家居聖誕裝飾、聖誕禮物及派對餐飲，包括葡國聖誕蛋糕、意大利清甜松露蜜糖及西班牙黑毛豬火腿等，更可一邊喝着德國聖誕市集必備的香甜溫暖熱紅酒，一邊閒逛攤檔，在香港也能感受歐洲聖誕氣氛，很幸福呢！

如果還沒選定聖誕禮物，亦可在此挑選獨一無二的個人化禮品，例如名字刻印聖誕杯、3D皮革聖誕卡、個人化皮革精品及聖誕花環等，讓你為至愛送上心思滿載的聖誕禮物。

【Mira Place會員尊享聖誕禮遇】

Mira Place會員憑消費及積分，可換領一系列獨家聖誕禮品歡度聖誕節。而於指定期內最高消費的10名Mira Place會員，即可獲贈人氣Bombshell創意藝術糕餅乙個。更能換領精選聖誕禮品，包括聖誕禮籃（所需積分：100,000分）、旋轉蠟燭臺（所需積分：8,000分），以及Carte blanche Utoco深海滋潤噴霧（50ml）（所需積分：5,000分）等等，禮品數量有限，換完即止。

Mira Place「DRESDEN X'MAS MARKET」聖誕裝置

日 期：即日至2020年1月1日

開放時間：中午12時至晚上9時（「DRESDEN X'MAS MARKET」聖誕裝置及期間限定店）

地 點：Mira Place 1 中庭

聖誕老人及聖誕女郎巡遊

日 期：即日至2019年12月26日（逢星期六、日及12月24、25、26日)

時 間：下午4時至晚上7時

地 點：Mira Place 1 中庭