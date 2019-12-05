三界五行：四季飲水　因時制宜

四季氣候不同，飲水的方法如果適當調整，對身體更加有益。

春季天氣寒濕，如果只飲白開水，不足以把體內的寒氣濕氣排除出來，體質稍差的人，飲了白開水覺得口淡，就不想飲，勉強飲下去，如果排尿不爽，小腹脹滿，反而覺得不舒服。這個季節，不妨用少少陳皮與熟普洱一起沖，健脾開胃，化氣去濕（也可以沖泡由柑皮和熟普洱茶製成的柑普茶），喜歡飲鐵觀音、烏龍、壽眉、龍井之類，可以預先炒一些米，每次加一小撮同泡，利用米氣養胃化濕，精神爽利，春睏的現象也必定改善。

如果春節期間食得飽飽滯滯，可用茯苓、陳皮、山渣、麥芽、穀芽煲水當茶飲，即日見效。

夏季天氣炎熱，水分通過汗液排出體外，如不及時補水，健康容易出現問題，但不宜貪一時之快，飲冰冷的水。另外，各式汽水偶然飲一下，問題不大，但切勿當水飲。少糖的奶茶、檸檬茶、暖豆漿，以及鮮榨西瓜汁、橙汁、蘋果汁，既好飲，又能夠補充營養，都是很好的選擇。必須注意的是，戶外長時間的強體力勞動和運動，每隔二、三十分鐘就要飲水，千萬不要在極渴的時候大量飲水，超過一千c.c.，對腎臟和膀胱造成壓力，更嚴重的是，血液中所含的糖和鹽濃度驟減，有可能引起心悸，甚至昏厥。（待續）

方向宇