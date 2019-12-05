開箱男：小米投影儀青春版　平玩200吋

小米投影儀青春版可投影出200吋畫面，而且只係賣三千四蚊有找，貫徹品牌抵玩風格。（胡振文攝）

想將屋企打造成家庭影院，最關鍵一環當然就係畫面，所以好多人都會選擇小型投影機，慳位之餘又可以投射出更大嘅畫面。小米最近就推出咗小米投影儀青春版，主打機仔細細，但就可以投影出200吋畫面，而且只係賣三千四蚊有找，究竟新機係品牌一貫高性價比，抑或係平嘢冇好呢？ 就等開箱男為大家揭曉！

包裝盒一貫品牌的簡約路線，盒內就有投影機主體、藍牙遙控以及火牛。盒形機身用上黑白雙色，闊11.5cm及高15cm。整部機就重1.3 kg，便攜性一般，但拎入房、擺出廳唔會好難；加上機底設有一個1/4螺絲孔，可以將機身安裝於腳架上，擺位更加靈活。

機身結構方面，正面上方為投影鏡頭，正面下方為對焦鏡頭，機側兩邊是喇叭出聲位置，背面則為散熱孔。全機只有機頂一個電源鍵，另外機背設有3個插口，分別是3.5 mm連接外置喇叭、USB 2.0讀取「手指」等儲存裝置以及HDMI輸入，連接PS4、手機等裝置，相信可以滿足不同需要的用家。

與內地版本不同，小米投影儀青春版採用Android TV作業系統，操作簡單。連接Wi-Fi之後就可以隨時睇YouTube，亦可於Google Play下載不同類型的串流Apps或遊戲。新機亦對應Miracast，可以將手機畫面無線投影至投影機上。

機仔細細，大家可能會質疑呢部機嘅投影能力，小米投影儀青春版就採用LED光源，達500 ANSI流明，可以投影出1,080p全高清畫面，尺寸就由40吋至200吋，同時支援自動對焦及垂直梯形校正。

實測投影畫面大細同距離大概1：1，即係需要投影出40吋畫面時，投影機與牆壁或者投影幕就需要40吋距離。喺室內環境、開燈情況下，投影大概80吋畫面，效果都尚算清晰、畫面對比度合格；再試於室內環境、關燈情況下投影最大200吋畫面，畫面色水明顯變淡，對比度不足。事實上，官方亦只推薦用家投影60至120吋畫面，所以用家要有心理準備。

值得一讚係，投影機音質亦唔錯，內置兩組5W喇叭，個人感覺音量輸出足夠100平方呎至200平方呎空間使用；另內置藍牙音箱模式，將投影機直接變為無線喇叭，連接手機隨時播歌。

最後小總結，其實小米投影儀青春版無論投影質素以至整體操作都有滿意效果，確實有一貫小米抵玩風格。如果想將蝸居、部屋變身家庭影院的話，絕對可以考慮。