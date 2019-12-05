靈敢侶情：若想成熟有智慧　先要學閉嘴

不是每個朋友都應份聽你話，人與人之間留一條界線，給人私隱和私人空間。（互聯網）

小朋友時，我們學講話。年輕時，我們牙尖嘴利。出來工作，開始學怎樣說話。

但若想成熟和有智慧，則要學閉嘴。

可惜，好多人都幾十歲，把口就係唔收。

「我以為這樣那樣」、「我不知道是這樣」、「不是啦我打算這樣。」出來工作，錯就是錯，不是你以為、不知道、打算這樣，事情就會突然變對。少說話多做事，去到哪裏都不會錯，除非你的工作是教書或者演講者。

「我好想陪你，只是我好忙。」大家都不是小朋友了，對方怎樣對你，你很清楚，真的不會因為三言兩語就立即跪在地上叩頭謝恩。不想行動但又要說到自己好想有行動，是想騙人抑或當別人是傻的？倒不如用雙腿走出去，陪一陪朋友，若真心視對方為朋友的話。

「我不想講是非，但是他這樣那樣。」來說是非者，便是是非人，你不說別人不會知道，你若說就是無風起浪。

「別說我不提醒你……」、「你『應該』這樣做」。給人意見是好事，假如對方問你、或求助於你的話。不是每個朋友都應份聽你話，人與人之間留一條界線，給人私隱和私人空間。

其實如果講就會成事，做人就不用捱了。所以我除了教課和見人之外，平日真的很少說話或者跟人閒聊。若真的有時間剩，我只想留來為自己的人生、和別人的需要，用行動去做實事。

正所謂，講多無謂。

周靈山，Slimcook創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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