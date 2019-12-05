Pet Pet聯萌：孟加拉豹貓　聽話又夠嗲

豹貓，野性難馴並具攻擊性，而其與埃及貓混合而成的孟加拉豹貓，卻有着不一樣的性格。以香港著名旅遊節目主持謝利（Jerry.C）所飼養的孟加拉豹貓Jäger為例，牠具有豹貓的體態與毛色，但性格外向親人，不單止不怕陌生人，更可以任抱唔嬲呢！

【性格活潑 一見難忘】

自小愛貓的Jerry.C曾先後飼養過兩隻唐貓，本來打算待自住後才再飼養。想不到大半年前在朋友IG見到Jäger的相片，即被其深深吸引。Jerry.C謂：「當時第一眼看到Jäger已覺得牠很有型，親身接觸牠後更發現牠的性格活潑好動，討人歡心。後來，朋友的女兒因貓毛致敏而出現皮膚問題，於是問我是否願意收養，自此我便成為了Jäger的主人。」

【外向性格 有別家貓】

由於Jerry.C有飼養唐貓的經驗，故他深覺其與孟加拉豹貓無論在性格或行為上都有明顯的不同，例如一般的貓咪都會比較怕人，尤其是面對陌生人到訪時，貓咪都會找地方躲藏，然而孟加拉豹貓天生外向，所以Jäger不會躲避人類，反之有親人的一面，而且還很喜歡上街。

【難忘經歷 多不勝數】

雖然跟Jäger相處的時間只有短短半年，但已有不少難忘經歷，例如飼養Jäger初期，牠一直進食乾糧，卻又經常肚瀉，後來才知道這是因孟加拉豹貓的腸胃較敏感，未必適合進食乾糧，於是Jerry.C嘗試給牠餵食生肉，自此Jäger腸胃轉好，毛色更添光澤。