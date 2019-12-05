熱爆聯乘波鞋AIR DIOR　幾時有得賣？

這幾天不少名牌相繼舉行2020初秋Fashion Show，但所有Fashion Show竟然被一對波鞋搶盡風頭，這對波鞋當然是非一般設計，它就是Jordan Brand x Dior男裝系列的波鞋Air Jordan 1 High OG Dior。這對超強聯乘波鞋是紀念Air Jordan I面世35周年及Dior首次於美國舉行男裝時裝騷而設計，融合Dior元素並強調Air Jordan系列最初的經典外形，包括那具有時代意義、加上雙翼的籃球標誌。

波鞋於意大利以頂級名牌水準製作，使用頂級牛皮呼應 Dior的皮件，並採用1947年Dior創立以來的經典灰色。標誌性的Jumpman Wings標誌加入「AIR DIOR」字樣，呈現於球鞋上方，象徵今次的聯乘合作。波鞋最大亮點是Nike Swoosh標誌以Dior Oblique斜紋緹花帆布設計，而Dior Oblique圖案也以較小尺寸的雷射刻於鞋墊中。想買這對超級聯乘波鞋不用等到明年秋季，此波鞋將於2020年4月在全球指定Dior專門店限量發售，到時定必引來潮人熱搶。