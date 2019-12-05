本日日本：佐賀雄武　浸溫泉兼買陶瓷聖誕樹

200個陶土製作的迷你聖誕樹，是由職人精心炮製，配上五光十色的LED燈，真係巧令令㗎！（互聯網）

現正是九州賞紅葉季節，順道浸埋溫泉就Very Good！No，最好可以加埋shopping先至叫perfect池！

咁就啱啦！今個周末起，於九州佐賀著名的雄武溫泉區，附近的飛龍窯由12月7日起，一連3個周末舉辦聖誕樹展示及售賣會。此窯是由4間房舍組成，規模與1台大型巴士相同，窯全長23米，是世界最大的容積登窯，一次大約可以燒製12萬個茶杯。

然而，今次會展出約200個陶土製作的迷你聖誕樹，它們每棵也是由職人精心炮製，配上五光十色的LED燈，的的骰骰放在枱頭，真係「巧令令」㗎！或者到了每年3月中旬左右，這裏也會舉行「TAKEO‧世界第一飛龍窯燈籠祭」，屆時將會點亮數千盞燈籠。大家如果聖誕前會去福岡周邊旅行，不妨去逛逛啊！

飛龍窯

開放日期：12月7日及8日、14至16日、18至22日

開放時間：10:00am~5:00pm

交通：從JR武雄溫泉站乘的士約15分鐘

地址：武雄市武內町「竹古場キルンの森公園」