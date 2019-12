果粉聚焦：長曝影相App　當選年度最佳

踏入年尾,又是各項年度最佳頒發之時,App界亦然,日前Apple便公布了年度最佳App和遊戲,大家又睇吓邊款用過!

iPhone年度最佳App是《Spectre Camera》,這款影相App支援長時間曝光,按動快門即能拍攝數百張相片,之後再利用AI技術合併成長曝光相片,非常適合拍攝流水或光軌之用。iPad年度最佳App則是《Flow by Moleskine》,內置石墨鉛筆和尖頭白板筆等畫圖工具,用戶打開就能繪畫掃描,帶來逼真的創作體驗。Apple總結,今年新App的共同特徵是助用戶腦補回憶,例子有將語音化成影片的《Anchor》,以及家庭相片分享程式《Lifecake》等等。

遊戲方面,iPhone年度最佳遊戲是《Sky: Children of the Light》,玩家在遊戲中將操控一名孩童在天際間翱翔,與同伴共同探索天空中的秘密。iPad年度最佳遊戲是《Hyper Light Drifter》,玩家扮演不幸染上神祕疾病的冒險者,為了尋求解藥,遂在16位元的遺迹中展開冒險。除以上兩款作品,官方表示今年也有不少昔日大作以新面孔示人,例如《Mario Kart Tour》、《Minecraft Earth》、《King of Fighters ALLSTAR》等等。

隨着Apple今年開通遊戲分頁Apple Arcade,官方也選出該平台的年度最佳遊戲,得獎者是《Sayonara Wild Hearts》,這是一款以音樂為上的軌道卷軸遊戲,玩家一邊聽歌,一邊射擊、競速兼閃避障礙,節奏明快叫人極易上癮。