果粉聚焦：長曝影相App　當選年度最佳

踏入年尾，又是各項年度最佳頒發之時，App界亦然，日前Apple便公布了年度最佳App和遊戲，大家又睇吓邊款用過！

iPhone年度最佳App是《Spectre Camera》，這款影相App支援長時間曝光，按動快門即能拍攝數百張相片，之後再利用AI技術合併成長曝光相片，非常適合拍攝流水或光軌之用。iPad年度最佳App則是《Flow by Moleskine》，內置石墨鉛筆和尖頭白板筆等畫圖工具，用戶打開就能繪畫掃描，帶來逼真的創作體驗。Apple總結，今年新App的共同特徵是助用戶腦補回憶，例子有將語音化成影片的《Anchor》，以及家庭相片分享程式《Lifecake》等等。

遊戲方面，iPhone年度最佳遊戲是《Sky: Children of the Light》，玩家在遊戲中將操控一名孩童在天際間翱翔，與同伴共同探索天空中的秘密。iPad年度最佳遊戲是《Hyper Light Drifter》，玩家扮演不幸染上神祕疾病的冒險者，為了尋求解藥，遂在16位元的遺迹中展開冒險。除以上兩款作品，官方表示今年也有不少昔日大作以新面孔示人，例如《Mario Kart Tour》、《Minecraft Earth》、《King of Fighters ALLSTAR》等等。

隨着Apple今年開通遊戲分頁Apple Arcade，官方也選出該平台的年度最佳遊戲，得獎者是《Sayonara Wild Hearts》，這是一款以音樂為上的軌道卷軸遊戲，玩家一邊聽歌，一邊射擊、競速兼閃避障礙，節奏明快叫人極易上癮。