花環麵糰有厚有薄，出爐麵包口感特別富層次。（互聯網）

又不是專業烘焙師，要創作出不同花樣的麵包一定殊不簡單？其實只要擅用廚房的小工具，為麵糰潤飾添輝簡直易如反掌，不信可以看看IG@foodyfixation示範的10款做法。

鎖鏈紋

做法：用平腳鉗垂直及打橫壓出紋理，焗出來的麵包就有鎖鏈效果。

十字紋

做法：先用牙線鎅出十字，然後用鉸剪分別在兩旁剪出花紋。

螺旋貝殼紋

做法：把麵糰放在轉盤上，一邊轉一邊用薄餅刀鎅出螺旋紋。

菊花紋

做法：將麵糰搓成長條形，從左至右切半刀，捲起即成。

楓葉紋

做法：壓平其中半邊麵糰，用圓形模具壓出波浪紋，反起鋪在另一邊的麵糰上，再用刀鎅上樹葉紋。

花環麵糰

做法：把麵糰壓成薄片，切4刀分成8份，每份上面各放一粒球形麵糰，沿中間反起包好小圓球。

密瓜紋

做法：由上至下打斜鎅出條紋，再從相反方向劃上格仔紋。

蝴蝶麵糰

做法：在一小片圓形麵糰下方垂直鎅兩刀，上面亦鎅一刀，由上向下覆蓋再把幼條捲起束成蝴蝶結。

圓紋

做法：只要將隔油網輕輕壓在麵糰上，1秒便壓出圓形紋理。

花花麵糰

做法：在一小片圓形麵糰下方切一刀，然後逆時針捲成花形。