生活夜校：一招驗出iPhone來歷

iPhone 其實有很多個版本，但是憑肉眼和基本操作一時是很難看得出來的，萬一你歡歡喜喜的換手機結果卻被魚目混珠或者你心繫那個版本但買錯了，那就相當的不值得了。學會這一招，教你快速辨別iPhone的來歷。

打開設定─ 一般─關於本機就可以看到機型型號了，看型號可以看出兩個信息，第一個看字頭，M字頭是零售機、N字頭是官換機、F字頭是官翻機、3A字頭是演示機。另外，官翻機序列號開頭為DQG、DQH、C7G、C3M等。

第二個是看第六，七位英文字，可以看出是哪個地方發行的版本，一、兩位都有。CH是中國版、ZP/ZA是港版、LL是美版、JP是日版、TA是台灣版、KH是韓版、ZA是新加坡版，X是澳大利亞、AE是阿拉伯、PP是菲律賓、MY是馬來西亞、B是英國、VN是越南、RS是俄羅斯、RU是烏克蘭、HN/ID是印度、C/CL是加拿大、E是墨西哥、BZ （組裝）/BR（巴西組裝）是巴西、LE是阿根庭、ZQ是牙買加、LZ是智利、F/FB是法國、LT是立陶宛、FD是奧地利、KN是挪威、GR是希臘、KS是瑞典、PO是葡萄牙、EE是愛沙尼亞、RR是羅馬尼亞、AB是埃及、FB是留尼汪島、LA是巴拿馬、D是德國、SO是南非、TU是土耳其、CR是克羅地亞、SL是斯洛伐克、CZ是捷克、LV是拉脫維亞、MM或Y是西班牙、GB是保加利亞、MG是匈牙利、HB是以色列、LP是波蘭、T是意大利、NZ是新西蘭。

記住了沒，下次換手機的時侯要好好看一下型號，莫要被騙了喲。