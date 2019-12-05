Subaru Forester e-BOXER　加入輕混能

近期輸港的車型當中，不少搭載輕量混合動力系統，全新抵港的Subaru Forester e-BOXER便是其中之一。所搭載e-BOXER輕量混合動力系統，可成就6.7L/100km（NEDC）的高效耗油表現。比只搭載燃油引擎的Forester，再少0.6L/100km，換言之就是更慳油。

此e-BOXER輕量混合動力系統，由一具2.0L水平對向Boxer引擎、一具電動馬達及一組高壓鋰離子電池組成，能於EV（電動）、Engine（引擎）及Motor Assist（電馬達及引擎雙動力），3種動力模式中自動切换。於在起步和塞車等超低負荷駕駛環境時，自動採用EV純電動力模式。在加速時，會處於Motor Assist模式，交由電動馬達和引擎齊發功。至於功率分配比則由系統自行因應駕駛者的油門控制來決定，以達至最線性加速及最具節能效益。而在定速巡航時，則會換成Engine模式，由引擎負責提供動力。當放開加速油門或踩下煞車腳踏時，又會將動力回收為車上的高壓鋰離子電池充電，藉以節省油耗。

值得一提是，全新Subaru Forester e-BOXER的隨車安全配備，除依舊有集六大功能於一身的EyeSight駕駛輔助系統，還加入了全新倒車自動煞車輔助系統（Reverse Automatic Braking），進一步提升行車安全。另外當然不少得Subaru Global Platform底盤及左右平衡式全時四驅系統啦。

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：水平對向4汽缸自然吸氣

容積：1,995c.c.

最大馬力：150PS/6,000-6,200rpm

最大扭力：194Nm/4,000rpm

電動馬達：馬力16.7PS；扭力66Nm

驅動：前置引擎、四輪驅動

傳動：Lineartronic CVT自動波附加減功能

制動：（前、後） 通風碟

懸掛：（前）麥花臣、（後）雙搖臂

平均油耗：6.7L/100km(NEDC)

車身體積：4,625×1,815×1,730mm（長×闊×高）