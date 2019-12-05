MAD Duke Royal Limited　英倫限量

如果之前在有去過灣仔舉辦的「香港高級視聽展」，都會發現MAD展出了最新座地喇叭Duke Royal Limited，以細緻靚聲吸引了不少發燒級音響迷注意，好消息是大家不用再等了，這款Duke Royal Limited已正式推出市場，比起原版，Royal Limited版無論在用料及調音上都更細緻用心，而且限量生產10對，極具收藏價值。

音箱採用專利的DRC多種複合材料製成，製造時利用超聲波增壓器，將木板壓成所需的曲線，外形流線時尚之餘，更能減少音箱內產生不必要的駐波，令音色更乾淨自然，而且在音箱外層噴上16層半透明鋼琴漆，更刻有英國國旗的暗花，利用傳統英國手工藝打造。單元方面，設有一組MAD增壓RR高音單元，採用非諧振設計，具有對稱腔室及增壓磁體，能大大改善高端動態，亦能杜絕失真，輕鬆將高頻提升至50kHz，加上一對MAD SDNC中低音單元，中低音厚實有力，能瞬間將低頻下潛至38Hz水平。